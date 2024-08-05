В пермском клубе подрались двое строителей федеральной трассы М-12

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчины решили разрешить спор дракой, но один оказался в больнице, а другой в СИЗО Фото:

В поселке октябрьский двое работников, строящих трассу М-12, пришли в местный ночной клуб и устроили драку. Один из них сейчас находится в больнице. Об этом сообщается на информационном портале Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь на 3 августа двое мужчин у входа в клуб устроили ссору. В ходе конфликта 30-летний пермяк ударил оппонента по голове. Известно, что оба работают на строящейся федеральной трассе М-12, участок которой проходит рядом с поселком Октябрьский», — говорится в сообществе.

Сообщается, что потерпевший приехал на заработки в Пермский край из Ростовской области. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Пермяка, который его избил, отправили в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили произошедшее в ночь на 3 августа. В полиции отметили, что сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении пермяка, который избил ростовчанина.

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В поселке октябрьский двое работников, строящих трассу М-12, пришли в местный ночной клуб и устроили драку. Один из них сейчас находится в больнице. Об этом сообщается на информационном портале Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 3 августа двое мужчин у входа в клуб устроили ссору. В ходе конфликта 30-летний пермяк ударил оппонента по голове. Известно, что оба работают на строящейся федеральной трассе М-12, участок которой проходит рядом с поселком Октябрьский», — говорится в сообществе. Сообщается, что потерпевший приехал на заработки в Пермский край из Ростовской области. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Пермяка, который его избил, отправили в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили произошедшее в ночь на 3 августа. В полиции отметили, что сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении пермяка, который избил ростовчанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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