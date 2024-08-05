В пермском клубе подрались двое строителей федеральной трассы М-12

05 августа 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Мужчины решили разрешить спор дракой, но один оказался в больнице, а другой в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке октябрьский двое работников, строящих трассу М-12, пришли в местный ночной клуб и устроили драку. Один из них сейчас находится в больнице. Об этом сообщается на информационном портале Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 3 августа двое мужчин у входа в клуб устроили ссору. В ходе конфликта 30-летний пермяк ударил оппонента по голове. Известно, что оба работают на строящейся федеральной трассе М-12, участок которой проходит рядом с поселком Октябрьский», — говорится в сообществе. Сообщается, что потерпевший приехал на заработки в Пермский край из Ростовской области. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Пермяка, который его избил, отправили в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили произошедшее в ночь на 3 августа. В полиции отметили, что сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении пермяка, который избил ростовчанина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке октябрьский двое работников, строящих трассу М-12, пришли в местный ночной клуб и устроили драку. Один из них сейчас находится в больнице. Об этом сообщается на информационном портале Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». «В ночь на 3 августа двое мужчин у входа в клуб устроили ссору. В ходе конфликта 30-летний пермяк ударил оппонента по голове. Известно, что оба работают на строящейся федеральной трассе М-12, участок которой проходит рядом с поселком Октябрьский», — говорится в сообществе. Сообщается, что потерпевший приехал на заработки в Пермский край из Ростовской области. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Пермяка, который его избил, отправили в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили произошедшее в ночь на 3 августа. В полиции отметили, что сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении пермяка, который избил ростовчанина.