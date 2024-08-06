Политолог спрогнозировал итоги выборов в гордуму Москвы

Политолог Асафов: «Единая Россия» получит от 38 до 41 мандата в думе Москвы
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Круглый стол в ФоРГО "Выборы 2021 итоги и тенденции". Москва, асафов александр
Асафов: видная командная работа кандидатов от «Единой России» Фото:

Политолог Александр Асафов спрогнозировал «Единой России» от 38 до 41 места в Московской городской думе, которая избирается в этом сентябре. Всего в органе 45 депутатов. Выступая во время круглого стола «ЕДГ-2024» он объяснил, почему ЕР ждет победа.

«Учитывая характер ведения кампании, характер агитации, хотя мы находимся в середине агитационного периода, можно убедительно говорить о том, что „Единая Россия“ получит получит от 38 до 41 мандата. Это видно из нынешней ситуации», — заявил эксперт.

Асафов добавил, что победу партии принесет единая стратегия, которой подчинена предвыборная кампания партии. «Если говорить о кандидатах партии „Единая Россия“, видна та самая командная работа, единая стратегия и тактика кандидатов, которая наглядно видна на улицах Москвы. У них очень схожий формат агитационно-предвыборных материалов. Отношение к кампании у кандидатов от партии выглядит значительно более серьезным, чем у оппозиции», — считает Асафов.

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Политолог Александр Асафов спрогнозировал «Единой России» от 38 до 41 места в Московской городской думе, которая избирается в этом сентябре. Всего в органе 45 депутатов. Выступая во время круглого стола «ЕДГ-2024» он объяснил, почему ЕР ждет победа. «Учитывая характер ведения кампании, характер агитации, хотя мы находимся в середине агитационного периода, можно убедительно говорить о том, что „Единая Россия“ получит получит от 38 до 41 мандата. Это видно из нынешней ситуации», — заявил эксперт. Асафов добавил, что победу партии принесет единая стратегия, которой подчинена предвыборная кампания партии. «Если говорить о кандидатах партии „Единая Россия“, видна та самая командная работа, единая стратегия и тактика кандидатов, которая наглядно видна на улицах Москвы. У них очень схожий формат агитационно-предвыборных материалов. Отношение к кампании у кандидатов от партии выглядит значительно более серьезным, чем у оппозиции», — считает Асафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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