ВС России отбили у ВСУ захваченных сына и отца в Курской области

Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».
«Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат.
Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.
ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных.
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Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». «Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат. Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных.