ВС России отбили у ВСУ захваченных сына и отца в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, бронетранспортер, всу, stock
ВСУ попытались захватить в плен двоих гражданских в Курской области, но ВС РФ смогли отбить их Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».

«Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат.

Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных.

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Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». «Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат. Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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