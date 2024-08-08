ВС России отбили у ВСУ захваченных сына и отца в Курской области

08 августа 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались захватить в плен двоих гражданских в Курской области, но ВС РФ смогли отбить их Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». «Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат. Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные смогли спасти от ВСУ отца и сына, которые были пленены в Судже Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». «Мирные жители [в Судже] ехали на машине и были остановлены украинскими боевиками. Они вывели их из автомобиля и раздавили его бронемашиной, а сына с отцом взяли в плен. Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам», — передают авторы канала. Далее украинские силы были вынуждены покинуть город под плотным огнем российских солдат. Военкоры сообщали о тяжелой обстановке в Судже. Украинские силы вели плотный пулеметный огонь. Также сообщалось о погибших среди гражданского населения. ВСУ осознанно охотились на мирных, отмечал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. ВСУ начали продвигаться в Курскую область с 6 августа. Бои до сих пор продолжаются. В Минобороны РФ подчеркнули, что с начала атаки на регион Украина потеряла до 660 своих военных.