Путин выразил соболезнования семье композитора Евгения Доги

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Евгения Доги, который скончался на 89-м году жизни. Он отметил, что Дога был выдающимся музыкантом, который внес значительный вклад в развитие отечественной культуры.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушел из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам», — говорится на сайте Кремля, где было опубликовано обращение президента.
Глава государства также отметил, что творчество Евгения Доги и его благотворительная деятельность являются яркой страницей в истории многонациональной культуры. Он выразил надежду, что память о композиторе, как талантливом человеке и настоящем Мастере, навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и почитателей.
3 июня на 89-м году жизни скончался автор вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога. За свою карьеру он написал музыку к более чем 200 фильмам. О его смерти сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Довидович в социальных сетях. По данным telegram-канала Mash, причиной стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания.
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