08 августа 2024

Челябинская ГАИ назвала самые опасные дороги региона

ГИБДД Челябинской области: больше всего ДТП происходит на пяти дорогах региона
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
ДТП чаще всего происходят на самых загруженных дорогах Фото:

В Челябинской области больше всего аварий происходит на пяти наиболее загруженных дорогах региона. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU.

«Чаще всего ДТП происходит на региональных дорогах, где больше интенсивность движения. Это дорога Южноуральск- Магнитогорск, обходы города Челябинска, Тюбук-Кыштым, где едут жители Свердловской области к местам отдыха. Также наиболее часто попадают в сводки дороги Черноречье-Чесма-Варна- Карталы-Бреды и Магнитогорск-Сибай», — уточнил Путков.

Ранее Путков сообщал, что за сутки камеры фото-видеофиксации в регионе регистрируют порядка 20 тысяч нарушений. Из них 95% — нарушения скоростного режима.

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В Челябинской области больше всего аварий происходит на пяти наиболее загруженных дорогах региона. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «Чаще всего ДТП происходит на региональных дорогах, где больше интенсивность движения. Это дорога Южноуральск- Магнитогорск, обходы города Челябинска, Тюбук-Кыштым, где едут жители Свердловской области к местам отдыха. Также наиболее часто попадают в сводки дороги Черноречье-Чесма-Варна- Карталы-Бреды и Магнитогорск-Сибай», — уточнил Путков. Ранее Путков сообщал, что за сутки камеры фото-видеофиксации в регионе регистрируют порядка 20 тысяч нарушений. Из них 95% — нарушения скоростного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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