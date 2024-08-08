Челябинская ГАИ назвала самые опасные дороги региона

ГИБДД Челябинской области: больше всего ДТП происходит на пяти дорогах региона

09 августа 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

ДТП чаще всего происходят на самых загруженных дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области больше всего аварий происходит на пяти наиболее загруженных дорогах региона. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «Чаще всего ДТП происходит на региональных дорогах, где больше интенсивность движения. Это дорога Южноуральск- Магнитогорск, обходы города Челябинска, Тюбук-Кыштым, где едут жители Свердловской области к местам отдыха. Также наиболее часто попадают в сводки дороги Черноречье-Чесма-Варна- Карталы-Бреды и Магнитогорск-Сибай», — уточнил Путков. Ранее Путков сообщал, что за сутки камеры фото-видеофиксации в регионе регистрируют порядка 20 тысяч нарушений. Из них 95% — нарушения скоростного режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области больше всего аварий происходит на пяти наиболее загруженных дорогах региона. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «Чаще всего ДТП происходит на региональных дорогах, где больше интенсивность движения. Это дорога Южноуральск- Магнитогорск, обходы города Челябинска, Тюбук-Кыштым, где едут жители Свердловской области к местам отдыха. Также наиболее часто попадают в сводки дороги Черноречье-Чесма-Варна- Карталы-Бреды и Магнитогорск-Сибай», — уточнил Путков. Ранее Путков сообщал, что за сутки камеры фото-видеофиксации в регионе регистрируют порядка 20 тысяч нарушений. Из них 95% — нарушения скоростного режима.