Руководитель челябинского «Движения Первых» раскрыла, как ребят готовят к взрослой жизни. Видео

Челябинское «Движение Первых» расширяет программы профориентации

09 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Одним из этапов профориентации стало погружение ребят в профессию, сообщила Буравова (в белом, вторая слева) Фото: Алина Яковлева © URA.RU Объединение «Движение Первых» в Челябинской области планирует расширять программы профориентации и наставничества для подростков, привлекая студентов и организуя новые проекты с предприятиями. Как сообщила URA.RU руководитель реготделения Светлана Буравова, такой подход поможет ребятам правильно выбрать профессию. «В первую очередь хотим подключать еще и студентов, чтобы была правильная траектория развития. То есть: школьник — студент — профессионал. Студенты будут не только участниками встреч, но и могут стать наставниками. Мы уже сотрудничаем с рядом заводов и предприятий в этом направлении, также они предоставляют площадки для совместных мероприятий», — рассказала URA.RU Буравова. О том, как в «Движении Первых» выстроена профориентация, Буравова рассказала на реконструкции трассы М-5, куда она отправилась вместе с воспитанниками. На экскурсию с детьми приехал также глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Начальник ведомства обсуждал с ребятами возможности выбора профессии и высшего образования, отвечал на вопросы о своей деятельности и жизни дорожников. «Очень хочется как можно больше молодых ребят привлечь в специальность дорожника. Те вопросы, которые ребята задают сейчас абсолютно не праздные, а действительно касаются технической и административной составляющей. Они наводят на мысли, что наша поездка станет мотивирующим фактором при выборе специальности», — заявил URA.RU Муравьев. Как отметила руководитель движения, такие встречи формируют у ребят понимание тех или иных специальностей. С дорожниками планируется много совместных экскурсий и мероприятий, отметила Буравова. Совместный опыт организации планируют презентовать со 2 по 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединение «Движение Первых» в Челябинской области планирует расширять программы профориентации и наставничества для подростков, привлекая студентов и организуя новые проекты с предприятиями. Как сообщила URA.RU руководитель реготделения Светлана Буравова, такой подход поможет ребятам правильно выбрать профессию. «В первую очередь хотим подключать еще и студентов, чтобы была правильная траектория развития. То есть: школьник — студент — профессионал. Студенты будут не только участниками встреч, но и могут стать наставниками. Мы уже сотрудничаем с рядом заводов и предприятий в этом направлении, также они предоставляют площадки для совместных мероприятий», — рассказала URA.RU Буравова. О том, как в «Движении Первых» выстроена профориентация, Буравова рассказала на реконструкции трассы М-5, куда она отправилась вместе с воспитанниками. На экскурсию с детьми приехал также глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Начальник ведомства обсуждал с ребятами возможности выбора профессии и высшего образования, отвечал на вопросы о своей деятельности и жизни дорожников. «Очень хочется как можно больше молодых ребят привлечь в специальность дорожника. Те вопросы, которые ребята задают сейчас абсолютно не праздные, а действительно касаются технической и административной составляющей. Они наводят на мысли, что наша поездка станет мотивирующим фактором при выборе специальности», — заявил URA.RU Муравьев. Как отметила руководитель движения, такие встречи формируют у ребят понимание тех или иных специальностей. С дорожниками планируется много совместных экскурсий и мероприятий, отметила Буравова. Совместный опыт организации планируют презентовать со 2 по 8 сентября.