Руководитель челябинского «Движения Первых» раскрыла, как ребят готовят к взрослой жизни. Видео

Челябинское «Движение Первых» расширяет программы профориентации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выезд Росавтодора с "Движением первых" на трассу М-5. Челябинск
Одним из этапов профориентации стало погружение ребят в профессию, сообщила Буравова (в белом, вторая слева) Фото:

Объединение «Движение Первых» в Челябинской области планирует расширять программы профориентации и наставничества для подростков, привлекая студентов и организуя новые проекты с предприятиями. Как сообщила URA.RU руководитель реготделения Светлана Буравова, такой подход поможет ребятам правильно выбрать профессию.

«В первую очередь хотим подключать еще и студентов, чтобы была правильная траектория развития. То есть: школьник — студент — профессионал. Студенты будут не только участниками встреч, но и могут стать наставниками. Мы уже сотрудничаем с рядом заводов и предприятий в этом направлении, также они предоставляют площадки для совместных мероприятий», — рассказала URA.RU Буравова.

О том, как в «Движении Первых» выстроена профориентация, Буравова рассказала на реконструкции трассы М-5, куда она отправилась вместе с воспитанниками. На экскурсию с детьми приехал также глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Начальник ведомства обсуждал с ребятами возможности выбора профессии и высшего образования, отвечал на вопросы о своей деятельности и жизни дорожников.

«Очень хочется как можно больше молодых ребят привлечь в специальность дорожника. Те вопросы, которые ребята задают сейчас абсолютно не праздные, а действительно касаются технической и административной составляющей. Они наводят на мысли, что наша поездка станет мотивирующим фактором при выборе специальности», — заявил URA.RU Муравьев.

Как отметила руководитель движения, такие встречи формируют у ребят понимание тех или иных специальностей. С дорожниками планируется много совместных экскурсий и мероприятий, отметила Буравова. Совместный опыт организации планируют презентовать со 2 по 8 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объединение «Движение Первых» в Челябинской области планирует расширять программы профориентации и наставничества для подростков, привлекая студентов и организуя новые проекты с предприятиями. Как сообщила URA.RU руководитель реготделения Светлана Буравова, такой подход поможет ребятам правильно выбрать профессию. «В первую очередь хотим подключать еще и студентов, чтобы была правильная траектория развития. То есть: школьник — студент — профессионал. Студенты будут не только участниками встреч, но и могут стать наставниками. Мы уже сотрудничаем с рядом заводов и предприятий в этом направлении, также они предоставляют площадки для совместных мероприятий», — рассказала URA.RU Буравова. О том, как в «Движении Первых» выстроена профориентация, Буравова рассказала на реконструкции трассы М-5, куда она отправилась вместе с воспитанниками. На экскурсию с детьми приехал также глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Начальник ведомства обсуждал с ребятами возможности выбора профессии и высшего образования, отвечал на вопросы о своей деятельности и жизни дорожников. «Очень хочется как можно больше молодых ребят привлечь в специальность дорожника. Те вопросы, которые ребята задают сейчас абсолютно не праздные, а действительно касаются технической и административной составляющей. Они наводят на мысли, что наша поездка станет мотивирующим фактором при выборе специальности», — заявил URA.RU Муравьев. Как отметила руководитель движения, такие встречи формируют у ребят понимание тех или иных специальностей. С дорожниками планируется много совместных экскурсий и мероприятий, отметила Буравова. Совместный опыт организации планируют презентовать со 2 по 8 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...