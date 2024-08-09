Объединение «Движение Первых» в Челябинской области планирует расширять программы профориентации и наставничества для подростков, привлекая студентов и организуя новые проекты с предприятиями. Как сообщила URA.RU руководитель реготделения Светлана Буравова, такой подход поможет ребятам правильно выбрать профессию.
«В первую очередь хотим подключать еще и студентов, чтобы была правильная траектория развития. То есть: школьник — студент — профессионал. Студенты будут не только участниками встреч, но и могут стать наставниками. Мы уже сотрудничаем с рядом заводов и предприятий в этом направлении, также они предоставляют площадки для совместных мероприятий», — рассказала URA.RU Буравова.
О том, как в «Движении Первых» выстроена профориентация, Буравова рассказала на реконструкции трассы М-5, куда она отправилась вместе с воспитанниками. На экскурсию с детьми приехал также глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Начальник ведомства обсуждал с ребятами возможности выбора профессии и высшего образования, отвечал на вопросы о своей деятельности и жизни дорожников.
«Очень хочется как можно больше молодых ребят привлечь в специальность дорожника. Те вопросы, которые ребята задают сейчас абсолютно не праздные, а действительно касаются технической и административной составляющей. Они наводят на мысли, что наша поездка станет мотивирующим фактором при выборе специальности», — заявил URA.RU Муравьев.
Как отметила руководитель движения, такие встречи формируют у ребят понимание тех или иных специальностей. С дорожниками планируется много совместных экскурсий и мероприятий, отметила Буравова. Совместный опыт организации планируют презентовать со 2 по 8 сентября.
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