Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета. Трагедия произошла 9 августа.
«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», —
Ранее в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении все погибли. URA.RU опубликовало хронологию происходящх событий.
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