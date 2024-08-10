Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета Фото:

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета. Трагедия произошла 9 августа.

«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Ранее в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении все погибли. URA.RU опубликовало хронологию происходящх событий.

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета. Трагедия произошла 9 августа. «Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Ранее в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении все погибли. URA.RU опубликовало хронологию происходящх событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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