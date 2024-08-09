В Бразилии упал пассажирский самолет, на борту 62 человека. Видео

09 августа 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

В Бразилии рухнул пассажирский самолет, на борту находились 62 человека Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает портал G1. «Пассажирский самолет разбился в районе Капела (Бразилия)», — передает G1. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72. Пока о пострадавших информации нет. Отмечается, что близлежащие больницы мобилизуют своих сотрудников. На месте происшествия работает пожарная охрана и военная полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает портал G1. «Пассажирский самолет разбился в районе Капела (Бразилия)», — передает G1. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72. Пока о пострадавших информации нет. Отмечается, что близлежащие больницы мобилизуют своих сотрудников. На месте происшествия работает пожарная охрана и военная полиция.