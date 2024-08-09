В Бразилии упал пассажирский самолет, на борту 62 человека. Видео

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В Бразилии рухнул пассажирский самолет, на борту находились 62 человека Фото:

В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает портал G1.

«Пассажирский самолет разбился в районе Капела (Бразилия)», — передает G1. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72.

Пока о пострадавших информации нет. Отмечается, что близлежащие больницы мобилизуют своих сотрудников. На месте происшествия работает пожарная охрана и военная полиция.

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В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает портал G1. «Пассажирский самолет разбился в районе Капела (Бразилия)», — передает G1. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72. Пока о пострадавших информации нет. Отмечается, что близлежащие больницы мобилизуют своих сотрудников. На месте происшествия работает пожарная охрана и военная полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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