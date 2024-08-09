09 августа 2024

CNN Brasil: при крушении самолета в Бразилии погибли 62 человека. Видео

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Самолет потерял высоту примерно за две минуты
Самолет потерял высоту примерно за две минуты Фото:

В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет, в автокатастрофе погибли 62 человека. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

«При крушении рейса компании Voepass никто не выжил», — передает CNN Brasil. Телеканал сообщает, что на борту самолета с приставкой находились 62 человека: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Моделью самолета, потерпевшего крушение, был ATR 72-500, выполнявший рейс из Каскавеля в Гуарульюс.

По данным портала FlightRadar24, самолет вылетел из Каскавеля в 11:56 и разбился в 13:22. Согласно мониторингу полета, самолет потерял высоту менее чем за две минуты. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72.

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В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет, в автокатастрофе погибли 62 человека. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil. «При крушении рейса компании Voepass никто не выжил», — передает CNN Brasil. Телеканал сообщает, что на борту самолета с приставкой находились 62 человека: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Моделью самолета, потерпевшего крушение, был ATR 72-500, выполнявший рейс из Каскавеля в Гуарульюс. По данным портала FlightRadar24, самолет вылетел из Каскавеля в 11:56 и разбился в 13:22. Согласно мониторингу полета, самолет потерял высоту менее чем за две минуты. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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