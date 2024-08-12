Bild: ВСУ применили немецкий инженерный танк под Курском

13 августа 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Немецкий Wiesent сооружен на базе танка Leopard 1 Фото: Rainer Lippert/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные применили в Курской области немецкую боевую машину — инженерный Wiesent на базе танка Leopard 1. Об этом сообщает Bild, подчеркивая, что цель ввода в бой данных единиц пока неясна. «На одном из видео из Курской области снят инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии… Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно», — пишет немецкий таблоид со ссылкой своего эксперта Юлиана Репке. Отмечается, что несколько таких машин были поставлены Киеву из ФРГ. Инженерные или саперные танки используются для прорыва оборонных линий на фронте. Также они могут быть предназначены для возведения собственных рубежей защиты. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев ответил на статью немецкого издания о возвращении танков из Германии в Россию. Он заявил, что в ответ Россия сделает все, чтобы новейшие русские танки оказались на центральной площади Берлина, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные применили в Курской области немецкую боевую машину — инженерный Wiesent на базе танка Leopard 1. Об этом сообщает Bild, подчеркивая, что цель ввода в бой данных единиц пока неясна. «На одном из видео из Курской области снят инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии… Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно», — пишет немецкий таблоид со ссылкой своего эксперта Юлиана Репке. Отмечается, что несколько таких машин были поставлены Киеву из ФРГ. Инженерные или саперные танки используются для прорыва оборонных линий на фронте. Также они могут быть предназначены для возведения собственных рубежей защиты. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев ответил на статью немецкого издания о возвращении танков из Германии в Россию. Он заявил, что в ответ Россия сделает все, чтобы новейшие русские танки оказались на центральной площади Берлина, передает RT.