Губернатор Орловской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Орловский губернатор Клычков: за ночь средства ПВО уничтожили 11 дронов
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ВСУ атаковали Орловскую область 11-ю дронами
ВСУ атаковали Орловскую область 11-ю дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Орловской области в ночь на 17 июля было уничтожено 11 беспилотников армии Украины. Сейчас на месте падения обломков аппаратов работают сотрудники МЧС и правоохранители, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. 

«За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», — написал Клычков в  telegram-канале. 

Дроны противника сбили за прошедшую ночь в нескольких регионах РФ. Так, в Воронеже БПЛА попал в многоэтажный дом, разрушив его фасад. Повреждения получили четыре квартиры. Также были ранены трое несовершеннолетних, им уже оказали медпомощь, передает RT. 

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В Орловской области в ночь на 17 июля было уничтожено 11 беспилотников армии Украины. Сейчас на месте падения обломков аппаратов работают сотрудники МЧС и правоохранители, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.  «За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», — написал Клычков в  telegram-канале.  Дроны противника сбили за прошедшую ночь в нескольких регионах РФ. Так, в Воронеже БПЛА попал в многоэтажный дом, разрушив его фасад. Повреждения получили четыре квартиры. Также были ранены трое несовершеннолетних, им уже оказали медпомощь, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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