В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

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Дождливый клипарт. Екатеринбург , лето, непогода, город, ливень, прогноз погоды, дождь, мужчина под зонтом
Регион накроет сильный дождь Фото:

В Свердловской области 14 августа ожидаются ожидаются очень сильные дожди. Спасатели второй день подряд призывают жителей соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 14 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из предупреждения.

Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

Накануне спасатели предупреждали о ливнях, грозах и сильном ветре до 20 метров в секунду. О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее говорил синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа.

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В Свердловской области 14 августа ожидаются ожидаются очень сильные дожди. Спасатели второй день подряд призывают жителей соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 14 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из предупреждения. Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». Накануне спасатели предупреждали о ливнях, грозах и сильном ветре до 20 метров в секунду. О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее говорил синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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