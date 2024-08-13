В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Регион накроет сильный дождь Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 14 августа ожидаются ожидаются очень сильные дожди. Спасатели второй день подряд призывают жителей соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 14 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из предупреждения.

Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

Накануне спасатели предупреждали о ливнях, грозах и сильном ветре до 20 метров в секунду. О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее говорил синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа.