Ирина Текслер попрощалась с почетным гражданином Челябинска и великим скульптором Вардкесом Авакяном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 14 августа прошла церемония прощания со скульптором Вардкесом Авакяном, которую посетила жена губернатора Текслера Ирина. Она во время прощального слова не сдержала слез, передает корреспондент URA.RU места события.

«Сегодня мы с вами прощаемся с великим творцом, скульптором, народном художником. Я не хочу говорить официальные слова, я хочу рассказать вам о том, как я его узнала за эти пять лет. Большое спасибо семье, спасибо, что приняли себе семью. Он (Вардкес Авакян — прим URA.RU) был очень веселым, очень страстным человеком и эта страсть его осталась здесь в Челябинск. Он учил нас уважать и помнить великих людей, уважать творчество, уважать искусство. Он оживлял свои произведения этим духом, в каждом его произведении живет большой дух», — сказала Ирина Текслер на церемонии.

Ирина Текслер не смогла сдержать эмоции и на середине своей речи расплакалась. Она уделила особое внимание страсти к жизни, которая была у Авакяна. Также поблагодарила его семью за дружеские и крепкие отношения. Попрощаться с великим художником приехали многие, в том числе замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, бывший ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, депутаты, друзья и родственники. Зал, где проходила церемония, был заполнен венками.

«Хочется сказать слова скорби родным и близким. Авакян прожил достойную жизнь для города Челябинска, внес значительный вклад в развитие. Мы очень признательны и благодарны за эту яркую жизнь», — сказал Астахов.

Вардкеса Авакяна проводили в последний путь аплодисментами. Похоронят скульптора на Аллее Почетных граждан на Успенском кладбище.

Скончался Авакян 12 августа в больнице. Ему было 92 года. Свои соболезнования выразили губернатор региона Текслер и мэр Челябинска Котова. Тесклер заявил, что без памятников, сделанных Авакяном, представить город нельзя. Самыми известными его работами являются памятники Курчатову, студенту, врачу, а также скульптуры на здании ЮУрГУ. О биографии и творчестве скульптора — в материале URA.RU.