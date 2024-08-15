Зеленский попросил Верховную раду дать украинское гражданство наемникам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием немедленно рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление украинского гражданства иностранным наемникам, служащим в Вооруженных силах страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Каждый воин, защищающий Украинское государство, защищает наших людей, защищает нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов — украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что иностранные воины, которые встали на защиту Украины, должны получить возможность стать полноправными гражданами страны, а также предложил распространить это право на их семьи.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ определяет основания для потери гражданства Украины и сообщает о допустимых случаях множественности гражданства.
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