Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Законопроект о множественном гражданстве внесен в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Документ также определяет основания для потери гражданства Украины.
«Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины. В частности, добровольное обретение гражданства государства-агрессора», — пишет «Страна.ua», ссылаясь на официальный сайт Верховной рады.
Зеленский в июле выступил с инициативой продлить мобилизацию и военное положение в стране, сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Законопроекты, предусматривающие продление данных мер на 90 дней до 9 ноября, были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.
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