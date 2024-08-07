07 августа 2024

Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Зеленский выступил с инициативой разрешить «множественное гражданство» Фото:

Законопроект о множественном гражданстве внесен в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Документ также определяет основания для потери гражданства Украины.

«Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины. В частности, добровольное обретение гражданства государства-агрессора», — пишет «Страна.ua», ссылаясь на официальный сайт Верховной рады.

Зеленский в июле выступил с инициативой продлить мобилизацию и военное положение в стране, сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Законопроекты, предусматривающие продление данных мер на 90 дней до 9 ноября, были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Законопроект о множественном гражданстве внесен в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Документ также определяет основания для потери гражданства Украины. «Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины. В частности, добровольное обретение гражданства государства-агрессора», — пишет «Страна.ua», ссылаясь на официальный сайт Верховной рады. Зеленский в июле выступил с инициативой продлить мобилизацию и военное положение в стране, сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Законопроекты, предусматривающие продление данных мер на 90 дней до 9 ноября, были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...