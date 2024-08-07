Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

08 августа 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Зеленский выступил с инициативой разрешить «множественное гражданство» Фото: Официальный сайт президента Украины Законопроект о множественном гражданстве внесен в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Документ также определяет основания для потери гражданства Украины. «Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины. В частности, добровольное обретение гражданства государства-агрессора», — пишет «Страна.ua», ссылаясь на официальный сайт Верховной рады. Зеленский в июле выступил с инициативой продлить мобилизацию и военное положение в стране, сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Законопроекты, предусматривающие продление данных мер на 90 дней до 9 ноября, были зарегистрированы на сайте Верховной Рады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о множественном гражданстве внесен в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Документ также определяет основания для потери гражданства Украины. «Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины. В частности, добровольное обретение гражданства государства-агрессора», — пишет «Страна.ua», ссылаясь на официальный сайт Верховной рады. Зеленский в июле выступил с инициативой продлить мобилизацию и военное положение в стране, сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Законопроекты, предусматривающие продление данных мер на 90 дней до 9 ноября, были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.