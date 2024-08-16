В России хотят изменить порядок расчета страховых пенсий

Минтруд предложил изменить порядок расчета страховой пенсии в России. По новым правкам, если выплаты человеку уже были назначены — в стаже будут учитываться нестраховые периоды еще до того момента, когда была оформлена пенсия. Соответствующие правки размещены на сайте нормативных правовых актов.
«Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Так, по расчетам ведомства, это, например, позволит поддержать женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним», — уточнили в пресс-службе министерства. Сообщение передает «Парламентская газета». Также пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях.
С 1 августа пенсионерам обещали перерасчет пенсий. О том, по какому принципу это работает и насколько будет большим перерасчет — в материале URA.RU.
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