Общество Выплаты и пенсии В России хотят изменить порядок расчета страховых пенсий Минтруд РФ внес правки в расчет страховой пенсии 16 августа 2024 в 12:33 Размер текста - 17 + Пенсионерам изменили расчет страховой выплаты, передает Минтруд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минтруд предложил изменить порядок расчета страховой пенсии в России. По новым правкам, если выплаты человеку уже были назначены — в стаже будут учитываться нестраховые периоды еще до того момента, когда была оформлена пенсия. Соответствующие правки размещены на сайте нормативных правовых актов. «Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Так, по расчетам ведомства, это, например, позволит поддержать женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним», — уточнили в пресс-службе министерства. Сообщение передает «Парламентская газета». Также пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях. С 1 августа пенсионерам обещали перерасчет пенсий. О том, по какому принципу это работает и насколько будет большим перерасчет — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минтруд предложил изменить порядок расчета страховой пенсии в России. По новым правкам, если выплаты человеку уже были назначены — в стаже будут учитываться нестраховые периоды еще до того момента, когда была оформлена пенсия. Соответствующие правки размещены на сайте нормативных правовых актов. «Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Так, по расчетам ведомства, это, например, позволит поддержать женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним», — уточнили в пресс-службе министерства. Сообщение передает «Парламентская газета». Также пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях. С 1 августа пенсионерам обещали перерасчет пенсий. О том, по какому принципу это работает и насколько будет большим перерасчет — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям