Военный обозреватель раскрыл силу уральского дрона «Упырь»

FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, достигает цели на расстоянии до 24,3 километров, может сразиться с танками Abrams и Leopard, а его производство только масштабируется. Об этом заявил военный обозреватель Кирилл Федоров.
«Часто любят говорить „не имеет аналогов“. „Упыри“, когда им ставили военные задачи, достигали целей до 24 километров 300 метров… Они [дроны] выбили Abrams, Bradley, Leopard, ретрансляторы», — заявил Федоров в эфире телеканала «Звезда».
Он также напомнил, что дрон состоит почти целиком из собственных запчастей и работает на переменных частотах. По его словам, было выпущено уже более 3000 и производство будет только масштабироваться.
В конце мая при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева дроны начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. В регионе также действует учебный центр, откуда выпускаются специалисты, обученные FPV-пилотированию.
«Упырь» сделан небольшой группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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