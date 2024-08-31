Пожилой человек скончался на месте ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области водитель грузовика Isuzu в воскресенье, 1 сентября, столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении под управлением пенсионера. Об аварии со смертельным исходом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«1 сентября на 38 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ водитель „Исудзу“ столкнулся с мотоблоком. 66-летний водитель сельхозтехники погиб на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

За рулем грузовика оказался 26-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

От удара мотоблок разлетелся на части Telegram-канал « Госавтоинспекция Челябинской области», Фото: