В Красноармейском районе Челябинской области водитель грузовика Isuzu в воскресенье, 1 сентября, столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении под управлением пенсионера. Об аварии со смертельным исходом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«1 сентября на 38 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ водитель „Исудзу“ столкнулся с мотоблоком. 66-летний водитель сельхозтехники погиб на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
За рулем грузовика оказался 26-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
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