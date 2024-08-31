31 августа 2024

Водитель грузовика раздавил челябинского пенсионера на мотоблоке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пожилой человек скончался на месте ДТП Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области водитель грузовика Isuzu в воскресенье, 1 сентября, столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении под управлением пенсионера. Об аварии со смертельным исходом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«1 сентября на 38 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ водитель „Исудзу“ столкнулся с мотоблоком. 66-летний водитель сельхозтехники погиб на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

За рулем грузовика оказался 26-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

От удара мотоблок разлетелся на части
От удара мотоблок разлетелся на части
Фото:

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В Красноармейском районе Челябинской области водитель грузовика Isuzu в воскресенье, 1 сентября, столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении под управлением пенсионера. Об аварии со смертельным исходом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «1 сентября на 38 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ водитель „Исудзу“ столкнулся с мотоблоком. 66-летний водитель сельхозтехники погиб на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. За рулем грузовика оказался 26-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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