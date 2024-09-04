В Челябинске под окнами пятиэтажки нашли труп пенсионерки

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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, хрущевка, панелька, фасад пятиэтажки
Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже Фото:

В Челябинске под окнами пятиэтажки на улице Масленникова обнаружили труп 64-летней пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, она выпала из окна квартиры.

«На теле женщины имелись травмы, говорящие о падении с высоты. Предварительно, она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже», — рассказал источник.

Про погибшую известно, что она страдала психическим заболеванием. Состояла на учете у врача.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 15:45 по Уральскому времени:

«Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске под окнами пятиэтажки на улице Масленникова обнаружили труп 64-летней пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, она выпала из окна квартиры. «На теле женщины имелись травмы, говорящие о падении с высоты. Предварительно, она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже», — рассказал источник. Про погибшую известно, что она страдала психическим заболеванием. Состояла на учете у врача. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 15:45 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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