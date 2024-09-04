В Челябинске под окнами пятиэтажки нашли труп пенсионерки

Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске под окнами пятиэтажки на улице Масленникова обнаружили труп 64-летней пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, она выпала из окна квартиры.

«На теле женщины имелись травмы, говорящие о падении с высоты. Предварительно, она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже», — рассказал источник.

Про погибшую известно, что она страдала психическим заболеванием. Состояла на учете у врача.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 15:45 по Уральскому времени:

«Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.