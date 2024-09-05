«Хочу выкачать информацию»: отец убитой в Тагиле школьницы пришел на суд, где обвиняемый. Видео

Отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы пришел на суд по мере пресечения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр ранее говорил, что хочет убить подозреваемого
Александр ранее говорил, что хочет убить подозреваемого Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Александр Якин — отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы — пришел на суд по избранию меры пресечения подозреваемому Владимиру Александрову. И немного пообщался с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Агентство ведет трансляцию из Дзержинского райсуда.

«Я хочу выкачать информацию, когда он убил дочку. Только хочу знать, когда это было. И чтобы он сразу умер», — сказал Александр. Его тут же увели в зал.

Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александра задержали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Якин — отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы — пришел на суд по избранию меры пресечения подозреваемому Владимиру Александрову. И немного пообщался с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Агентство ведет трансляцию из Дзержинского райсуда. «Я хочу выкачать информацию, когда он убил дочку. Только хочу знать, когда это было. И чтобы он сразу умер», — сказал Александр. Его тут же увели в зал. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александра задержали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...