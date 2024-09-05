Александр Якин — отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы — пришел на суд по избранию меры пресечения подозреваемому Владимиру Александрову. И немного пообщался с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Агентство ведет трансляцию из Дзержинского райсуда.
«Я хочу выкачать информацию, когда он убил дочку. Только хочу знать, когда это было. И чтобы он сразу умер», — сказал Александр. Его тут же увели в зал.
Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александра задержали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине.
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