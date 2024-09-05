«Хочу выкачать информацию»: отец убитой в Тагиле школьницы пришел на суд, где обвиняемый. Видео

Отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы пришел на суд по мере пресечения

05 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Александр ранее говорил, что хочет убить подозреваемого Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Александр Якин — отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы — пришел на суд по избранию меры пресечения подозреваемому Владимиру Александрову. И немного пообщался с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Агентство ведет трансляцию из Дзержинского райсуда. «Я хочу выкачать информацию, когда он убил дочку. Только хочу знать, когда это было. И чтобы он сразу умер», — сказал Александр. Его тут же увели в зал. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александра задержали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Якин — отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы — пришел на суд по избранию меры пресечения подозреваемому Владимиру Александрову. И немного пообщался с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Агентство ведет трансляцию из Дзержинского райсуда. «Я хочу выкачать информацию, когда он убил дочку. Только хочу знать, когда это было. И чтобы он сразу умер», — сказал Александр. Его тут же увели в зал. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александра задержали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине.