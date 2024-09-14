Депутат сдал мандат спустя четыре дня после избрания из-за обмана участников СВО

Депутат Подмосковья Хасанов ушел в отставку по обвинению в обмане участников СВО

14 сентября 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Бахромжон Хасанов сложил с себя полномочия депутата после того, как выяснился обман с его стороны участников СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Пушкинского муниципального Совета депутатов Бахромжон Хасанов сложил с себя мандат спустя четыре дня после избрания. Бывшего депутата обвиняют в обмане участников спецоперации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что общественность неоднократно жаловалась на Хасанова, обвиняя его в обмане участников СВО. В частности, отмечают журналисты телеканала «Царьград», гуманитарная помощь российским военным, которую организовывал депутат, попадала на полки магазинов. Также, по некоторым версиям, один из автомобилей, которую Хасанов отправлял в зону СВО, быстро пришел в негодность. Тогда еще кандидату в депутаты передали 70 тысяч на ремонт авто, который по итогу отремонтирован не был. Также отмечается, что Бахромжон Хасанов является главой таджикской диаспоры, хотя сам он опровергает это. Известно, что Хасанов родился в 1980 году в Узбекистане, до 17 лет проживал в Таджикистане, после чего переехал в подмосковный Пушкино. В России с 6 по 8 сентября проходили выборы. Тогда Хасанов выдвинул свою кандидатуру на довыборах в Пушкинский муниципальный Совет депутатов и одержал победу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Пушкинского муниципального Совета депутатов Бахромжон Хасанов сложил с себя мандат спустя четыре дня после избрания. Бывшего депутата обвиняют в обмане участников спецоперации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что общественность неоднократно жаловалась на Хасанова, обвиняя его в обмане участников СВО. В частности, отмечают журналисты телеканала «Царьград», гуманитарная помощь российским военным, которую организовывал депутат, попадала на полки магазинов. Также, по некоторым версиям, один из автомобилей, которую Хасанов отправлял в зону СВО, быстро пришел в негодность. Тогда еще кандидату в депутаты передали 70 тысяч на ремонт авто, который по итогу отремонтирован не был. Также отмечается, что Бахромжон Хасанов является главой таджикской диаспоры, хотя сам он опровергает это. Известно, что Хасанов родился в 1980 году в Узбекистане, до 17 лет проживал в Таджикистане, после чего переехал в подмосковный Пушкино. В России с 6 по 8 сентября проходили выборы. Тогда Хасанов выдвинул свою кандидатуру на довыборах в Пушкинский муниципальный Совет депутатов и одержал победу.