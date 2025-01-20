Россия второй год подряд бьет собственные рекорды по экспорту масла

Россия в прошлом году заняла третье место на мировом рынке, экспортировав более 7 млн тонн растительных масел, что на 8% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в центре OleoScope.
«В результате РФ второй год подряд сохранила третье место по объемам поставок отечественных растительных масел на мировой рынок, увеличив свою долю до 8,5% с 7,6% в 2023 году», — передает данные OleoScope «Интерфакс». Отмечается, что экспорт подсолнечного масла из России увеличился на 24%.
Главными покупателями являются Индия, Турция и Китай. Соевое масло показало рост экспорта на 2%, до 691 тысяч тонн, что составляет 6% мирового экспорта, при этом основными покупателями являются Индия и Алжир. Экспорт рапсового масла в 2024 году снизился на 30%, до 1,13 млн тонн.
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