Россия второй год подряд бьет собственные рекорды по экспорту масла

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Россия входит в тройку лучших по экспорту отечественных растительных масел
Россия входит в тройку лучших по экспорту отечественных растительных масел Фото:

Россия в прошлом году заняла третье место на мировом рынке, экспортировав более 7 млн тонн растительных масел, что на 8% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в центре OleoScope.

«В результате РФ второй год подряд сохранила третье место по объемам поставок отечественных растительных масел на мировой рынок, увеличив свою долю до 8,5% с 7,6% в 2023 году», — передает данные OleoScope «Интерфакс». Отмечается, что экспорт подсолнечного масла из России увеличился на 24%.

Главными покупателями являются Индия, Турция и Китай. Соевое масло показало рост экспорта на 2%, до 691 тысяч тонн, что составляет 6% мирового экспорта, при этом основными покупателями являются Индия и Алжир. Экспорт рапсового масла в 2024 году снизился на 30%, до 1,13 млн тонн.

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Россия в прошлом году заняла третье место на мировом рынке, экспортировав более 7 млн тонн растительных масел, что на 8% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в центре OleoScope. «В результате РФ второй год подряд сохранила третье место по объемам поставок отечественных растительных масел на мировой рынок, увеличив свою долю до 8,5% с 7,6% в 2023 году», — передает данные OleoScope «Интерфакс». Отмечается, что экспорт подсолнечного масла из России увеличился на 24%. Главными покупателями являются Индия, Турция и Китай. Соевое масло показало рост экспорта на 2%, до 691 тысяч тонн, что составляет 6% мирового экспорта, при этом основными покупателями являются Индия и Алжир. Экспорт рапсового масла в 2024 году снизился на 30%, до 1,13 млн тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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