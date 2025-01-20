ВСУ подло убили мирного жителя в Селидово, который хотел им помочь

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Бойцы ВСУ убили мужчину в Селидово
Бойцы ВСУ убили мужчину в Селидово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины застрелили мирного жителя в городе Селидово (ДНР), когда он открыл им дверь в подъезд. Об этом сообщил источник, предоставивший видеокадры произошедшего.

«Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор», — добавил источник. Его слова приводит РИА Новости. 

Источник также сообщил о находке еще одного тела в соседнем здании. Тело мужчины со связанными ногами было обнаружено в помещении, где оно пролежало с конца октября. Рядом с телом нашли документы. Отсутствие крови вокруг указывает на то, что тело было перемещено. По данным источника, мужчина скончался от осколочных ранений, полученных на улице.

Минобороны России сообщило об освобождении Селидово в ДНР 29 октября. Город, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка, имел важный стратегический статус и был одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ. Тем не менее Селидово продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам и атакам дронов.

Ранее в селе Русское Поречное Курской области после освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Там были найдены связанные пенсионеры и разорванные тела мирных жителей, которые, судя по одежде, были загнаны туда еще летом.

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Бойцы Вооруженных сил Украины застрелили мирного жителя в городе Селидово (ДНР), когда он открыл им дверь в подъезд. Об этом сообщил источник, предоставивший видеокадры произошедшего. «Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор», — добавил источник. Его слова приводит РИА Новости.  Источник также сообщил о находке еще одного тела в соседнем здании. Тело мужчины со связанными ногами было обнаружено в помещении, где оно пролежало с конца октября. Рядом с телом нашли документы. Отсутствие крови вокруг указывает на то, что тело было перемещено. По данным источника, мужчина скончался от осколочных ранений, полученных на улице. Минобороны России сообщило об освобождении Селидово в ДНР 29 октября. Город, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка, имел важный стратегический статус и был одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ. Тем не менее Селидово продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам и атакам дронов. Ранее в селе Русское Поречное Курской области после освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Там были найдены связанные пенсионеры и разорванные тела мирных жителей, которые, судя по одежде, были загнаны туда еще летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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