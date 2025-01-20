Число пострадавших школьников от обстрела ВСУ в Херсонской области увеличилось

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области возросло. В результате атаки погибли два человека, 19, в том числе трое детей, получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.
«Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавшие были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.
В селе Бехтеры ВСУ нанесли удар по школе с помощью американской РСЗО HIMARS. Это произошло в районе семи-восьми часов утра, когда дети направлялись в учебное заведение.
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