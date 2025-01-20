Участникам СВО дали возможность запустить бизнес в сельском хозяйстве

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Ветераны СВО смогут получить до семи млн рублей на агробизнес-идеи
Ветераны СВО смогут получить до семи млн рублей на агробизнес-идеи Фото:

Правительство России запустило программу «Агромотиватор», предоставляющую гранты на развитие сельского хозяйства для ветеранов и участников СВО. Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным в декабре 2024 года, вступило в силу с 1 января 2025 года и направлено на поддержку уволенных из активной службы.

«Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант на развитие бизнеса в сельском хозяйстве. Соответствующее постановление правительства России подписано, оно вступило в силу с 1 января», — говорится на официальном сайте проекта Россельхозбанка «Свое Фермерство», запущенного в 2020 году.

Отмечается, что в рамках этого гранта ветераны могут получить финансовую помощь для агробизнеса: до семи млн рублей на разведение крупного рогатого скота и до пяти млн рублей на другие направления. Финансирование поступает из федерального бюджета с возможностью увеличения суммы на региональном уровне. 

Среди успешных примеров получения грантов можно выделить несколько историй. Ветеран СВО из Омской области Денис Сидорякин развивает фермерское хозяйство, занимаясь молочным и мясным скотоводством. Андрей Кузнецов из Иркутской области, вернувшись после службы, значительно расширил семейное фермерское хозяйство, фокусируясь на пчеловодстве и растениеводстве, что сделало его бизнес крупнейшим в районе.

Семья Пономаревых из Иркутской области продолжают работать на своей молочной ферме, обучая сыновей, которые служат в рядах ВС РФ. Геннадий Тырышкин из Новосибирской области стал первым получателем гранта «Агростартап» в своем регионе, он хочет приобрести дополнительное оборудование для своего хозяйства. Кирилл Косенков, вернувшись с фронта, планирует развивать агробизнес и агротуризм, а Александр Раднатаров из Бурятии, получив грант, начал заниматься мясным животноводством.

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Правительство России запустило программу «Агромотиватор», предоставляющую гранты на развитие сельского хозяйства для ветеранов и участников СВО. Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным в декабре 2024 года, вступило в силу с 1 января 2025 года и направлено на поддержку уволенных из активной службы. «Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант на развитие бизнеса в сельском хозяйстве. Соответствующее постановление правительства России подписано, оно вступило в силу с 1 января», — говорится на официальном сайте проекта Россельхозбанка «Свое Фермерство», запущенного в 2020 году. Отмечается, что в рамках этого гранта ветераны могут получить финансовую помощь для агробизнеса: до семи млн рублей на разведение крупного рогатого скота и до пяти млн рублей на другие направления. Финансирование поступает из федерального бюджета с возможностью увеличения суммы на региональном уровне.  Среди успешных примеров получения грантов можно выделить несколько историй. Ветеран СВО из Омской области Денис Сидорякин развивает фермерское хозяйство, занимаясь молочным и мясным скотоводством. Андрей Кузнецов из Иркутской области, вернувшись после службы, значительно расширил семейное фермерское хозяйство, фокусируясь на пчеловодстве и растениеводстве, что сделало его бизнес крупнейшим в районе. Семья Пономаревых из Иркутской области продолжают работать на своей молочной ферме, обучая сыновей, которые служат в рядах ВС РФ. Геннадий Тырышкин из Новосибирской области стал первым получателем гранта «Агростартап» в своем регионе, он хочет приобрести дополнительное оборудование для своего хозяйства. Кирилл Косенков, вернувшись с фронта, планирует развивать агробизнес и агротуризм, а Александр Раднатаров из Бурятии, получив грант, начал заниматься мясным животноводством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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