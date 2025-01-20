«Никто не выживет»: Безуглая поставила НАТО ультиматум

Нардеп Безуглая: если Украина и НАТО будут вежливо общаться, то никто не выживет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам нардепа, нужна глубокая трансформация НАТО и Украины
По словам нардепа, нужна глубокая трансформация НАТО и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При вежливом диалоге Украины и НАТО никто не выживет. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

«Если мы будем вежливо вести диалог, говоря только о поддержке и реформах, то никто не выживет», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что необходима глубокая трансформация как НАТО, так и вооруженных сил Украины.

Ранее Безуглая попросила США перестать осуществлять помощь Киеву. По ее словам, это решение необходимо принять вплоть до момента увольнения текущего руководства ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При вежливом диалоге Украины и НАТО никто не выживет. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. «Если мы будем вежливо вести диалог, говоря только о поддержке и реформах, то никто не выживет», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что необходима глубокая трансформация как НАТО, так и вооруженных сил Украины. Ранее Безуглая попросила США перестать осуществлять помощь Киеву. По ее словам, это решение необходимо принять вплоть до момента увольнения текущего руководства ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...