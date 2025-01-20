При вежливом диалоге Украины и НАТО никто не выживет. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.
«Если мы будем вежливо вести диалог, говоря только о поддержке и реформах, то никто не выживет», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что необходима глубокая трансформация как НАТО, так и вооруженных сил Украины.
Ранее Безуглая попросила США перестать осуществлять помощь Киеву. По ее словам, это решение необходимо принять вплоть до момента увольнения текущего руководства ВСУ.
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