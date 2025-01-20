Более 100 тысяч человек оказались неравнодушными к талантливым россиянам

Более 100 тысяч людей активно поддержали талантливых граждан России, проголосовав за проекты Всероссийского конкурса гражданских инициатив, который организовала партия «Единая Россия». Об этом рассказала председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко.
«Более 100 тысяч человек проголосовали за проекты Всероссийского конкурса гражданских инициатив», — приводит слова Ольги Занко пресс-служба партии. Она добавила, что по завершении конкурса будет определено 505 полуфиналистов. Наиболее активными участниками голосования являются жители Дагестана, Ростовской, Брянской и Липецкой областей, а также Карачаево-Черкесской Республики. Голосование будет проходить до 28 января.
Занко сообщила, что партия сосредотачивает усилия на поддержке некоммерческих организаций и общественных проектов. По ее словам, текущий конкурс представляет собой отличную возможность для заявителей получить ресурсную поддержку от партии для своих проектов.
В оргкомитет конкурса вошли авторитетные эксперты и общественные лидеры из всех регионов России. Среди них: член высшего совета «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов, член Центрального совета сторонников «Единой России», гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и президент Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ и проектов (Москва) Сергей Ладочкин. Объявление победителей конкурса состоится в июне 2025 года.
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