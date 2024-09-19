США ввели санкции против российского банка

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Минфин США объявили о новом пакете санкции против российского банка Фото:
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США ввели санкции против двух банков, а именно ПАО «Тимер Банк» из России и ООО «Международный расчетный банк» из Южной Осетии. Это следует из письменного заявления финансового ведомства.

«Министерство финансов США ввело санкции против ООО „Международный расчетный банк“ и ПАО „Тимер Банк“ », — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В письме также сказано, что санкционные меры затронут российского актера Дмитрия Никулина и строительную компанию ООО «Стройтрейд».

Из этого следует, что активы тех, кто попал в санкционный перечень, будут заморожены на территории США. Им также нельзя будет вести бизнес-проекты с американскими гражданами и компаниями.

Ранее Минфин США пообещал преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. По словам заместителя финансового ведомства Уолли Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией.

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США ввели санкции против двух банков, а именно ПАО «Тимер Банк» из России и ООО «Международный расчетный банк» из Южной Осетии. Это следует из письменного заявления финансового ведомства. «Министерство финансов США ввело санкции против ООО „Международный расчетный банк“ и ПАО „Тимер Банк“ », — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В письме также сказано, что санкционные меры затронут российского актера Дмитрия Никулина и строительную компанию ООО «Стройтрейд». Из этого следует, что активы тех, кто попал в санкционный перечень, будут заморожены на территории США. Им также нельзя будет вести бизнес-проекты с американскими гражданами и компаниями. Ранее Минфин США пообещал преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. По словам заместителя финансового ведомства Уолли Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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