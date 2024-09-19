США ввели санкции против российского банка

19 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Минфин США объявили о новом пакете санкции против российского банка Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции против двух банков, а именно ПАО «Тимер Банк» из России и ООО «Международный расчетный банк» из Южной Осетии. Это следует из письменного заявления финансового ведомства. «Министерство финансов США ввело санкции против ООО „Международный расчетный банк“ и ПАО „Тимер Банк“ », — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В письме также сказано, что санкционные меры затронут российского актера Дмитрия Никулина и строительную компанию ООО «Стройтрейд». Из этого следует, что активы тех, кто попал в санкционный перечень, будут заморожены на территории США. Им также нельзя будет вести бизнес-проекты с американскими гражданами и компаниями. Ранее Минфин США пообещал преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. По словам заместителя финансового ведомства Уолли Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США ввели санкции против двух банков, а именно ПАО «Тимер Банк» из России и ООО «Международный расчетный банк» из Южной Осетии. Это следует из письменного заявления финансового ведомства. «Министерство финансов США ввело санкции против ООО „Международный расчетный банк“ и ПАО „Тимер Банк“ », — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В письме также сказано, что санкционные меры затронут российского актера Дмитрия Никулина и строительную компанию ООО «Стройтрейд». Из этого следует, что активы тех, кто попал в санкционный перечень, будут заморожены на территории США. Им также нельзя будет вести бизнес-проекты с американскими гражданами и компаниями. Ранее Минфин США пообещал преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. По словам заместителя финансового ведомства Уолли Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией.