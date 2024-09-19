19 сентября 2024

Болельщики подарили хоккеистам «Трактора» их фигурки из конструктора LEGO. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка ХК "Трактор", Челябинск, хк трактор, хоккей
Болельщики «Трактора» сделали подарок хоккеистам Фото:

Болельщики изготовили из конструктора LEGO и подарили хоккеистам челябинского «Трактора» их фигуры. Об этом 20 сентября сообщил в своем telegram-канале защитник «черно-белых» Илья Карпухин.

«Очень приятно. Может быть, когда побью рекорд Овечкина по голам, создадут мой музей, и эта фигура будет стоять там», — пошутил Карпухин.

«Трактор» на данный момент занимает первую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После шести игр клуб набрал девять очков из 12 возможных.

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Болельщики изготовили из конструктора LEGO и подарили хоккеистам челябинского «Трактора» их фигуры. Об этом 20 сентября сообщил в своем telegram-канале защитник «черно-белых» Илья Карпухин. «Очень приятно. Может быть, когда побью рекорд Овечкина по голам, создадут мой музей, и эта фигура будет стоять там», — пошутил Карпухин. «Трактор» на данный момент занимает первую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После шести игр клуб набрал девять очков из 12 возможных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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