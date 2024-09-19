Болельщики «Трактора» сделали подарок хоккеистам
Болельщики изготовили из конструктора LEGO и подарили хоккеистам челябинского «Трактора» их фигуры. Об этом 20 сентября сообщил в своем telegram-канале защитник «черно-белых» Илья Карпухин.
«Очень приятно. Может быть, когда побью рекорд Овечкина по голам, создадут мой музей, и эта фигура будет стоять там», — пошутил Карпухин.
«Трактор» на данный момент занимает первую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После шести игр клуб набрал девять очков из 12 возможных.
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