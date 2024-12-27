Генсека НАТО подняли на смех после его серьезного заявления

Бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился с вопросом к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после его заявления о повреждении электрокабеля между Финляндией и Эстонией. Риттер спросил генсека альянса о ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
«Привет, Марк. А что насчет „Северного потока-2“? Спрашиваю для друга...»,- — поинтересовался Риттер в соцсети X. Так экс-разведчик отреагировал на пост Рютте в социальных сетях, где генсек НАТО выразил осуждение любых атак на критически важную инфраструктуру.
В среду, 25 декабря, произошел перебой в электросети EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, как сообщила финская компания Fingrid. EstLink 2 включает в себя преобразовательные станции, расположенные в Эстонии и Финляндии, а также более 170 километров линий постоянного тока. Из них примерно 12 километров представляют собой подземный кабель, проложенный по территории Эстонии, около 147 километров кабеля уложены на дне Финского залива, и приблизительно 14 километров воздушного кабеля расположены на территории Финляндии. В связи с перебоями полиция начала расследование возможной причастности иностранного грузового судна к отключению кабеля.
В конце сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», осуществляющих экспорт газа из России в Европу. Возможность целенаправленной диверсии не была исключена правительствами Германии, Дании и Швеции. Оператор Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов являются беспрецедентными и точные сроки ремонта определить невозможно.
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