Полиция прокомментировала задержание инспектора ГАИ Байганова в Озерске

В пресс-службе главка МВД Челябинской области прокомментировали задержание в Озерске инспектора ГАИ Руслана Байганова, подозреваемого в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе, инспектор может быть уволен из органов.
«В настоящее время отделом собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в комментарии.
Предварительно установлено, что в период с 2022 по 2024 год Байганов получил денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение осмотра технически неисправных транспортных средств либо без их фактического присутствия, а также выдачу разрешений для проезда негабаритного транспорта. В региональном главке подчеркнули, что проводят системную работу по исключению из рядов МВД подобных сотрудников. К ответственности привлекаются как сами нарушившие закон сотрудники, так и их руководители.
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