Сотрудники полиции восстановили паспорта участникам СВО в челябинском госпитале. Видео

20 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Документы бойцам оформили без уплаты госпошлины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции восстановили и 20 сентября выдали паспорта пятерым участникам СВО, проходящим лечение в окружном военном клиническом госпитале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «Несмотря на большой объем работы, сотрудники полиции всегда своевременно помогают бойцам в оформлении документов. Они на регулярной основе оказывают всевозможную помощь», — сообщил врио замначальника филиала госпиталя Назим Ибрагимов. Паспорта утеряны участниками СВО в том числе в ходе боевых действий. Получение паспорта важно, в том числе для получения специальных выплат. В пресс-службе отметили, что бойцы получили документы без оплаты госпошлины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции восстановили и 20 сентября выдали паспорта пятерым участникам СВО, проходящим лечение в окружном военном клиническом госпитале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «Несмотря на большой объем работы, сотрудники полиции всегда своевременно помогают бойцам в оформлении документов. Они на регулярной основе оказывают всевозможную помощь», — сообщил врио замначальника филиала госпиталя Назим Ибрагимов. Паспорта утеряны участниками СВО в том числе в ходе боевых действий. Получение паспорта важно, в том числе для получения специальных выплат. В пресс-службе отметили, что бойцы получили документы без оплаты госпошлины.