Сотрудники полиции восстановили и 20 сентября выдали паспорта пятерым участникам СВО, проходящим лечение в окружном военном клиническом госпитале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
«Несмотря на большой объем работы, сотрудники полиции всегда своевременно помогают бойцам в оформлении документов. Они на регулярной основе оказывают всевозможную помощь», — сообщил врио замначальника филиала госпиталя Назим Ибрагимов.
Паспорта утеряны участниками СВО в том числе в ходе боевых действий. Получение паспорта важно, в том числе для получения специальных выплат. В пресс-службе отметили, что бойцы получили документы без оплаты госпошлины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!