Сотрудники полиции восстановили паспорта участникам СВО в челябинском госпитале. Видео

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Вручение паспортов юным гражданам в Законодательном собрании Челябинской области. Челябинск, паспорт рф
Документы бойцам оформили без уплаты госпошлины Фото:

Сотрудники полиции восстановили и 20 сентября выдали паспорта пятерым участникам СВО, проходящим лечение в окружном военном клиническом госпитале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«Несмотря на большой объем работы, сотрудники полиции всегда своевременно помогают бойцам в оформлении документов. Они на регулярной основе оказывают всевозможную помощь», — сообщил врио замначальника филиала госпиталя Назим Ибрагимов.

Паспорта утеряны участниками СВО в том числе в ходе боевых действий. Получение паспорта важно, в том числе для получения специальных выплат. В пресс-службе отметили, что бойцы получили документы без оплаты госпошлины.

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Сотрудники полиции восстановили и 20 сентября выдали паспорта пятерым участникам СВО, проходящим лечение в окружном военном клиническом госпитале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «Несмотря на большой объем работы, сотрудники полиции всегда своевременно помогают бойцам в оформлении документов. Они на регулярной основе оказывают всевозможную помощь», — сообщил врио замначальника филиала госпиталя Назим Ибрагимов. Паспорта утеряны участниками СВО в том числе в ходе боевых действий. Получение паспорта важно, в том числе для получения специальных выплат. В пресс-службе отметили, что бойцы получили документы без оплаты госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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