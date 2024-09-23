В Челябинскую область вернется тепло

В Челябинской области температура воздуха к 27 сентября прогреется до 20 градусов. Однако дневное тепло будет сопровождаться нарастанием ночных заморозков, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.
«На смену циклону вновь придет область повышенного давления, что будет способствовать более интенсивным заморозкам ночью. В то же время дневной прогрев будет усиливаться, а в конце рабочей недели вновь ожидается потепление до 20 и более градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
О потеплении в конце недели до 20 градусов также сообщали синоптики «Гисметео». Согласно прогнозам на ближайшие дни, в Челябинске температура не поднимется выше 11 градусов, а в Златоусте 23 сентября выпадет первый снег.
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