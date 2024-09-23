Свердловская область вошла в топ регионов по покупкам машин

В августе 2024 года в регионе купили 3858 новых машин
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по покупке автомобилей в августе 2024 года. В 2023 году за аналогичный период новых легковых автомобилей купили на 1454 меньше, сообщает «Автостат Инфо».
«Свердловская область — 10 место. В августе 2023 года было продано 2404 новых легковых автомобилей. В августе 2024 — 3858 машин», — следует из данных рейтинга.
Всего в России в августе 2024 года было продано 145 515 легковых машин, что на 34% больше, чем годом ранее. Основные продажи приходятся на Центральный федеральный округ. В нем был продан 50 831 автомобиль.
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