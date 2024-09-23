23 сентября 2024

Свердловская область вошла в топ регионов по покупкам машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В августе 2024 года в регионе купили 3858 новых машин
В августе 2024 года в регионе купили 3858 новых машин Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по покупке автомобилей в августе 2024 года. В 2023 году за аналогичный период новых легковых автомобилей купили на 1454 меньше, сообщает «Автостат Инфо».

«Свердловская область — 10 место. В августе 2023 года было продано 2404 новых легковых автомобилей. В августе 2024 — 3858 машин», — следует из данных рейтинга.

Всего в России в августе 2024 года было продано 145 515 легковых машин, что на 34% больше, чем годом ранее. Основные продажи приходятся на Центральный федеральный округ. В нем был продан 50 831 автомобиль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по покупке автомобилей в августе 2024 года. В 2023 году за аналогичный период новых легковых автомобилей купили на 1454 меньше, сообщает «Автостат Инфо». «Свердловская область — 10 место. В августе 2023 года было продано 2404 новых легковых автомобилей. В августе 2024 — 3858 машин», — следует из данных рейтинга. Всего в России в августе 2024 года было продано 145 515 легковых машин, что на 34% больше, чем годом ранее. Основные продажи приходятся на Центральный федеральный округ. В нем был продан 50 831 автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...