Певец подарил пермякам толстовку
Певец Shaman (Ярослав Дронов) на своем концерте в Перми 23 сентября сделал зрителям подарок. Он бросил в толпу поклонников толстовку с надписью «Победа».
«Shaman спел песню „Я останусь с тобой“ и под крики „Победа!“ и овации кинул в толпу фанатов толстовку с надписью „Победа“. Зрители тянули руки, пытаясь поймать ее, и это удалось одной счастливице», — пишет 59.ru. Уточняется, то таким образом певец закончил свое выступление.
Ранее URA.RU рассказало, что концерт Shamanа прошел в СК Сухарева. Пермяки начали скупать билеты еще в мае. Самые дорогие приглашения разобрали одними из первых.
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