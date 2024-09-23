23 сентября 2024

Shaman на концерте в Перми кинул толстовку с надписью «Победа» в зрителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец подарил пермякам толстовку
Певец подарил пермякам толстовку Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) на своем концерте в Перми 23 сентября сделал зрителям подарок. Он бросил в толпу поклонников толстовку с надписью «Победа».

«Shaman спел песню „Я останусь с тобой“ и под крики „Победа!“ и овации кинул в толпу фанатов толстовку с надписью „Победа“. Зрители тянули руки, пытаясь поймать ее, и это удалось одной счастливице», — пишет 59.ru. Уточняется, то таким образом певец закончил свое выступление.

Ранее URA.RU рассказало, что концерт Shamanа прошел в СК Сухарева. Пермяки начали скупать билеты еще в мае. Самые дорогие приглашения разобрали одними из первых.

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) на своем концерте в Перми 23 сентября сделал зрителям подарок. Он бросил в толпу поклонников толстовку с надписью «Победа». «Shaman спел песню „Я останусь с тобой“ и под крики „Победа!“ и овации кинул в толпу фанатов толстовку с надписью „Победа“. Зрители тянули руки, пытаясь поймать ее, и это удалось одной счастливице», — пишет 59.ru. Уточняется, то таким образом певец закончил свое выступление. Ранее URA.RU рассказало, что концерт Shamanа прошел в СК Сухарева. Пермяки начали скупать билеты еще в мае. Самые дорогие приглашения разобрали одними из первых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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