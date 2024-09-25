Челябинских студентов научат запускать и ремонтировать сельхоздроны

В колледже Аргаяша (Челябинская область) студентов научат ремонтировать и запускать сельскохозяйственные беспилотники разных типов. Как 25 сентября рассказали в пресс-службе минсельхоза, в связи со спросом готовить будут также школьников и взрослых.
«Будут оснащены ремонтные станции с 3D-принтером, малой полетной зоной. Здесь оборудование позволит студентам отрабатывать первоначальные навыки управления беспилотниками в закрытом кубе. Затем они переместятся на открытое пространство», — заявили в минсельхозе.
В Южно-Уральском агропромышленном колледже созданы специализированные лаборатории и мастерские для подготовки кадров. Обучать работать будут с квадрокоптерами вертолетного, самолетного, мультироторного типов. Оборудование поступила и в настоящий момент собирается.
«В первый год мы полностью набрали группу в 25 человек. В рамках центра будем обучать не только по основным специальностям по программам среднего специального образования. Также объявим набор групп по программам дополнительного профессионального и персонального образования. Люди интересуются, и с предприятий звонят», — пояснила заместитель директора по учебной работе Екатерина Валеева.
Аграрии с помощью дронов смогут обрабатывать поля, оценивать состояние растений, включая труднодоступные места. Квадрокоптеры помогут оперативно реагировать на наличие скота, вытаптывающего посевы, и предотвратить ущерб.
Колледж власти поддержали в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В декабре 2023 года учебное заведение участвовало в конкурсе и в числе 30 других в стране вошло в качестве пилотного региона в данный проект. Первых операторов беспилотных авиасистем в рамках основной программы обучения выпустят через три года и девять месяцев.
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