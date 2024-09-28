Российских биатлонистов не допустили до международных состязаний в новом сезоне

28 сентября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Российские и белорусские биатлонисты не допущены до нового сезона международных соревнований Фото: Сергей Русанов © URA.RU Биатлонисты из России и Белоруссии не смогут участвовать в международных соревнованиях нового сезона даже под нейтральным флагом. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU). «Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — рассказали ТАСС представители союза. С марта 2022 года российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на международной арене, и в дальнейшем членство их национальных федераций было приостановлено. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году о возможности допуска спортсменов из этих стран к участию в статусе нейтральных атлетов, ни одна из федераций по зимним олимпийским видам спорта пока не последовала этой рекомендации. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2026 года, а решение по этому вопросу могли уже принять, пишет «360.ru». Также он добавил, что хотел бы узнать мнение международного сообщества в отношении участия России в Олимпиаде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Биатлонисты из России и Белоруссии не смогут участвовать в международных соревнованиях нового сезона даже под нейтральным флагом. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU). «Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — рассказали ТАСС представители союза. С марта 2022 года российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на международной арене, и в дальнейшем членство их национальных федераций было приостановлено. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году о возможности допуска спортсменов из этих стран к участию в статусе нейтральных атлетов, ни одна из федераций по зимним олимпийским видам спорта пока не последовала этой рекомендации. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2026 года, а решение по этому вопросу могли уже принять, пишет «360.ru». Также он добавил, что хотел бы узнать мнение международного сообщества в отношении участия России в Олимпиаде.