На Украине могут пройти негласные выборы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Оксана Савчук, добавив, что Центризбирком (ЦИК) Украины издал постановление об урегулирование избирательных участков.
«20 сентября издано постановление ЦИК, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас урегулировать избирательные участки. <…> Какая-то такая подпольная работа, может быть, и ведется», — заявила Оксана Савчук в эфире украинского телеканала «Новости Live». По ее словам, избирательные участки сформированы еще в 2020-м году, когда проходили последние выборы на Украине и, чтобы подготовиться к новому избирательному процессу, ЦИК нужно «провести анализ настоящего положения вещей» с учетом территориальных изменений.
Глава Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия на посту главы государства истекли 20 мая, заявил, что рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году с целью «консолидации власти». Однако для этого необходимо отменить военное положение в стране. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, Зеленский в этом контексте рассматривает возможную заморозку конфликта, переговоры или остановку СВО, в результате которых военное положение не будет продлено, передает
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