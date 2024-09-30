В Раде допустили возможность негласной подготовки к выборам

Депутат Верховной Рады Савчук: ЦИК Украины издал новое постановление о выборах

30 сентября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Зеленский допустил возможность выборов президента Украины в 2025 году Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia На Украине могут пройти негласные выборы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Оксана Савчук, добавив, что Центризбирком (ЦИК) Украины издал постановление об урегулирование избирательных участков. «20 сентября издано постановление ЦИК, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас урегулировать избирательные участки. <…> Какая-то такая подпольная работа, может быть, и ведется», — заявила Оксана Савчук в эфире украинского телеканала «Новости Live». По ее словам, избирательные участки сформированы еще в 2020-м году, когда проходили последние выборы на Украине и, чтобы подготовиться к новому избирательному процессу, ЦИК нужно «провести анализ настоящего положения вещей» с учетом территориальных изменений. Глава Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия на посту главы государства истекли 20 мая, заявил, что рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году с целью «консолидации власти». Однако для этого необходимо отменить военное положение в стране. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, Зеленский в этом контексте рассматривает возможную заморозку конфликта, переговоры или остановку СВО, в результате которых военное положение не будет продлено, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине могут пройти негласные выборы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Оксана Савчук, добавив, что Центризбирком (ЦИК) Украины издал постановление об урегулирование избирательных участков. «20 сентября издано постановление ЦИК, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас урегулировать избирательные участки. <…> Какая-то такая подпольная работа, может быть, и ведется», — заявила Оксана Савчук в эфире украинского телеканала «Новости Live». По ее словам, избирательные участки сформированы еще в 2020-м году, когда проходили последние выборы на Украине и, чтобы подготовиться к новому избирательному процессу, ЦИК нужно «провести анализ настоящего положения вещей» с учетом территориальных изменений. Глава Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия на посту главы государства истекли 20 мая, заявил, что рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году с целью «консолидации власти». Однако для этого необходимо отменить военное положение в стране. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, Зеленский в этом контексте рассматривает возможную заморозку конфликта, переговоры или остановку СВО, в результате которых военное положение не будет продлено, передает MK.RU.