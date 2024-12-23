Информация о возможном разводе экс-главы Сирии Башара Асада и его жены Асма аль-Асад не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами.
«Нет, не соответствует», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о разводе Асада, которую распространяют арабские СМИ. Он также опроверг слухи о том, что экс-лидеру Сирии ограничили въезд в Москву и заморозили его имущество.
Ранее арабские СМИ писали о том, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, якобы подала на развод. По их данным, она могла якобы направиться в Великобританию, откуда она родом. Однако они выразили сомнения в возможности этого из-за персональных западных санкций против нее, а также Башара Асада.
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