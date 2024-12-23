ВС РФ почти дошли до крупнейшего угольного предприятия Украины: карта СВО 23 декабря

Российской армии осталось три километра до шахты «Покровское» в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уничтожили два Bradley на курском направлении
ВС РФ уничтожили два Bradley на курском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продолжает продвигаться на Донбассе. До шахты «Покровское», одному из крупнейших угольных предприятий Украины, российским военным осталось три километра. Тогда они получат доступ к стратегически важному объекту для ВСУ. Также успехи наблюдаются и на часояровском направлении, где ВС РФ освободили микрорайон «Северное». Ход военных действий и карта спецоперации на 23 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Удары БПЛА по регионам РФ

В ночь на 23 декабря Вооруженные силы Украины атаковали четыре района Белгородской области, используя 15 боеприпасов и 3 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что критичных последствий не было. В Борисовском районе дрон повредил крышу дома, в Волоконовском атакован хутор Екатериновка, а в Шебекинском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство — пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о прилетах украинских беспилотников. По его словам, российские силы ПВО уничтожили один дрон над регионом. Пострадавших и разрушений нет.

Курское направление

ВС РФ продолжают продвигать в Курской области, особых тактических успехов они добились в районах Дарьино и Русское Поречное. Бои также продолжаются в Суджанском районе, где противник предпринял четыре неудачных контратаки. Группировка «Север» уничтожила с помощью двух БПЛА: два танка (включая «Абрамс»), два БМП «Бредли», БТР «М-113», два ББМ «МаксПро» и САУ 2С1 «Гвоздика».

Часояровское направление

Бои продолжаются и в Часов Яре. Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что операция идет успешно, хотя и медленно, и добавил, что российские силы продвигаются по всей линии соприкосновения в регионе. 

Времевское направление

Российские войска выбили противника из Сторожевого в районе Великой Новоселки, и пытаются обрезать трассу снабжения ВСУ. Они также уничтожили несколько мостов, что осложнило логистику украинского гарнизона. Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и на флангах. Несмотря на продвижения российских войск, ВСУ продолжают сопротивление.

Покровское направление

Российской армии осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к шахте «Покровское» в ДНР, одному из крупнейших угольных предприятий Украины. Противник уже начал создавать окопы в этом районе и эвакуировать местное население. Шахта «Покровское» является важным производителем коксующегося угля для металлургической промышленности и имеет важное экономическое значение для страны.

Купянское направление

На Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Лозовой в Харьковской области. Российские войска продолжают атаковать Загрызово и расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол. В Двуречной идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте противник потеснил российские войска в южной части Каменского. Севернее Нестерянки российская армия продолжает активные действия, уничтожая пытающихся эвакуироваться солдат противника. Столкновения носят преимущественно позиционный характер, без существенных изменений по линии боевого столкновения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия продолжает продвигаться на Донбассе. До шахты «Покровское», одному из крупнейших угольных предприятий Украины, российским военным осталось три километра. Тогда они получат доступ к стратегически важному объекту для ВСУ. Также успехи наблюдаются и на часояровском направлении, где ВС РФ освободили микрорайон «Северное». Ход военных действий и карта спецоперации на 23 декабря — в материале URA.RU. Удары БПЛА по регионам РФ В ночь на 23 декабря Вооруженные силы Украины атаковали четыре района Белгородской области, используя 15 боеприпасов и 3 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что критичных последствий не было. В Борисовском районе дрон повредил крышу дома, в Волоконовском атакован хутор Екатериновка, а в Шебекинском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство — пострадавших нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о прилетах украинских беспилотников. По его словам, российские силы ПВО уничтожили один дрон над регионом. Пострадавших и разрушений нет. Курское направление ВС РФ продолжают продвигать в Курской области, особых тактических успехов они добились в районах Дарьино и Русское Поречное. Бои также продолжаются в Суджанском районе, где противник предпринял четыре неудачных контратаки. Группировка «Север» уничтожила с помощью двух БПЛА: два танка (включая «Абрамс»), два БМП «Бредли», БТР «М-113», два ББМ «МаксПро» и САУ 2С1 «Гвоздика». Часояровское направление Бои продолжаются и в Часов Яре. Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что операция идет успешно, хотя и медленно, и добавил, что российские силы продвигаются по всей линии соприкосновения в регионе.  Времевское направление Российские войска выбили противника из Сторожевого в районе Великой Новоселки, и пытаются обрезать трассу снабжения ВСУ. Они также уничтожили несколько мостов, что осложнило логистику украинского гарнизона. Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и на флангах. Несмотря на продвижения российских войск, ВСУ продолжают сопротивление. Покровское направление Российской армии осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к шахте «Покровское» в ДНР, одному из крупнейших угольных предприятий Украины. Противник уже начал создавать окопы в этом районе и эвакуировать местное население. Шахта «Покровское» является важным производителем коксующегося угля для металлургической промышленности и имеет важное экономическое значение для страны. Купянское направление На Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Лозовой в Харьковской области. Российские войска продолжают атаковать Загрызово и расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол. В Двуречной идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская. Запорожский фронт На Запорожском фронте противник потеснил российские войска в южной части Каменского. Севернее Нестерянки российская армия продолжает активные действия, уничтожая пытающихся эвакуироваться солдат противника. Столкновения носят преимущественно позиционный характер, без существенных изменений по линии боевого столкновения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...