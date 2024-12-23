ВС РФ почти дошли до крупнейшего угольного предприятия Украины: карта СВО 23 декабря

Российская армия продолжает продвигаться на Донбассе. До шахты «Покровское», одному из крупнейших угольных предприятий Украины, российским военным осталось три километра. Тогда они получат доступ к стратегически важному объекту для ВСУ. Также успехи наблюдаются и на часояровском направлении, где ВС РФ освободили микрорайон «Северное». Ход военных действий и карта спецоперации на 23 декабря — в материале URA.RU.
Удары БПЛА по регионам РФ
В ночь на 23 декабря Вооруженные силы Украины атаковали четыре района Белгородской области, используя 15 боеприпасов и 3 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что критичных последствий не было. В Борисовском районе дрон повредил крышу дома, в Волоконовском атакован хутор Екатериновка, а в Шебекинском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство — пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о прилетах украинских беспилотников. По его словам, российские силы ПВО уничтожили один дрон над регионом. Пострадавших и разрушений нет.
Курское направление
ВС РФ продолжают продвигать в Курской области, особых тактических успехов они добились в районах Дарьино и Русское Поречное. Бои также продолжаются в Суджанском районе, где противник предпринял четыре неудачных контратаки. Группировка «Север» уничтожила с помощью двух БПЛА: два танка (включая «Абрамс»), два БМП «Бредли», БТР «М-113», два ББМ «МаксПро» и САУ 2С1 «Гвоздика».
Часояровское направление
Бои продолжаются и в Часов Яре. Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что операция идет успешно, хотя и медленно, и добавил, что российские силы продвигаются по всей линии соприкосновения в регионе.
Времевское направление
Российские войска выбили противника из Сторожевого в районе Великой Новоселки, и пытаются обрезать трассу снабжения ВСУ. Они также уничтожили несколько мостов, что осложнило логистику украинского гарнизона. Ожесточенные бои продолжаются в Курахово и на флангах. Несмотря на продвижения российских войск, ВСУ продолжают сопротивление.
Покровское направление
Российской армии осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к шахте «Покровское» в ДНР, одному из крупнейших угольных предприятий Украины. Противник уже начал создавать окопы в этом районе и эвакуировать местное население. Шахта «Покровское» является важным производителем коксующегося угля для металлургической промышленности и имеет важное экономическое значение для страны.
Купянское направление
На Купянском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Лозовой в Харьковской области. Российские войска продолжают атаковать Загрызово и расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол. В Двуречной идут бои вдоль улиц Купянская и Медицинская.
Запорожский фронт
На Запорожском фронте противник потеснил российские войска в южной части Каменского. Севернее Нестерянки российская армия продолжает активные действия, уничтожая пытающихся эвакуироваться солдат противника. Столкновения носят преимущественно позиционный характер, без существенных изменений по линии боевого столкновения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.