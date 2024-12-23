Shot: россиян в Таиланде поразила неизвестная болезнь

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В Тайланде российских туристов покусало неизвестное насекомое
В Тайланде российских туристов покусало неизвестное насекомое Фото:

Российские туристы в Таиланде столкнулись с атаками неизвестных насекомых. В результате укуса на руках появляются большие красные пятна.

«Двухдневное пребывание вне моря не спасло — странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут сказать, чьи именно это укусы», — передает telegram-канал SHOT. Женщина предполагает, что в отеле много растительности, которая может служить убежищем для насекомых.

Изначально туристка думала, что это планктон, однако воспаление продолжилось. По возвращении домой семья намерена обратиться к российским врачам для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения.

9 декабря в Тайланде также произошел случай с российским туристом. Мужчина лишился сил и дрейфовал в открытом море, пытаясь доплыть до острова Ко Лан. Об этом писало издание Life.

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Российские туристы в Таиланде столкнулись с атаками неизвестных насекомых. В результате укуса на руках появляются большие красные пятна. «Двухдневное пребывание вне моря не спасло — странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут сказать, чьи именно это укусы», — передает telegram-канал SHOT. Женщина предполагает, что в отеле много растительности, которая может служить убежищем для насекомых. Изначально туристка думала, что это планктон, однако воспаление продолжилось. По возвращении домой семья намерена обратиться к российским врачам для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения. 9 декабря в Тайланде также произошел случай с российским туристом. Мужчина лишился сил и дрейфовал в открытом море, пытаясь доплыть до острова Ко Лан. Об этом писало издание Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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