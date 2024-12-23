Shot: россиян в Таиланде поразила неизвестная болезнь

Российские туристы в Таиланде столкнулись с атаками неизвестных насекомых. В результате укуса на руках появляются большие красные пятна.
«Двухдневное пребывание вне моря не спасло — странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут сказать, чьи именно это укусы», — передает telegram-канал SHOT. Женщина предполагает, что в отеле много растительности, которая может служить убежищем для насекомых.
Изначально туристка думала, что это планктон, однако воспаление продолжилось. По возвращении домой семья намерена обратиться к российским врачам для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения.
9 декабря в Тайланде также произошел случай с российским туристом. Мужчина лишился сил и дрейфовал в открытом море, пытаясь доплыть до острова Ко Лан. Об этом писало издание Life.
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