Прогноз магнитной бури 24 декабря: чего ждать метеозависимым

Магнитные бури — сильное возмущение магнитного поля Земли, которое влияет на здоровье людей. Поэтому лучше заранее знать, когда магнитосфера начнет меняться. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на 24 декабря.
Уровень геомагнитной активности 24 декабря
Уровень геомагнитной активности 24 декабря чуть превысит три балла, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Этот показатель чуть выше, чем в предыдущий день. Однако низкий уровень активности сохранится.
По Кр-индексу геомагнитная активность не превысит трех баллов, что указывает на спокойную магнитосферу. При таком уровне метеозависимые люди, как правило, не ощущают дискомфорта. При этом вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 15%, сильного магнитного шторма — в 5%.
Когда ожидаются магнитные бури
В ближайшие дни магнитные бури не ожидаются, поэтому конец декабря обещает быть стабильным. Включая период новогодних праздников, уровень геомагнитной активности будет оставаться около трех баллов. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН прогнозируют изменения только к 5 января. Предполагается, что до 10 января геомагнитная активность поднимется до 4 баллов по Кр-индексу.
Почему происходят магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные усилением солнечной активности. Наше светило постоянно излучает поток заряженных частиц, называемый солнечным ветром.
Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, интенсивность солнечного ветра резко возрастает, и он достигает нашей планеты, взаимодействуя с ее магнитосферой. Это взаимодействие и приводит к возникновению магнитных бурь.
Кто подвержен влиянию магнитных бурь
Для большинства людей магнитные бури не являются значительной угрозой. Основное беспокойство испытывают лица, которые страдают от стресса или имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Во время магнитных бурь у них может усиливаться головная боль, слабость и ощущение усталости. Тем не менее, часто подобные симптомы связаны не столько с магнитными бурями, сколько с общим физическим состоянием человека и его неготовностью адаптироваться к новым условиям.
Как подготовиться к магнитным бурям
Перед магнитными бурями рекомендуется принимать профилактические меры для адаптации организма. Важно контролировать артериальное давление и строго следовать назначенной схеме приема медикаментов, а также налаживать режим работы, питания и отдыха.
Необходимо уделять внимание общему укреплению здоровья, включая рациональное питание и достаточную физическую активность. Также рекомендуется в дни повышенной геомагнитной активности избегать стрессов, чрезмерных нагрузок. В эти периоды нужно пить больше воды, так как обезвоживание усиливает чувство усталости и головные боли.
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