Главу предприятия в Петербурге по производству вакцин от COVID осудили за взятку

Исполняющий обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгений Маковский осужден на девять лет строгого режима за попытку получения взятки в 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.
«Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что Маковский осужден на девять лет в колонии строгого режима.
Головинский суд Москвы также отправил посредника в этом преступлении Игоря Рудыка в колонию особого режима на восемь лет. Маковский пытался получить взятку от гендиректора «Русбиофарм» за продление контракта на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл», заключили в суде.
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