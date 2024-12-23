Главу предприятия в Петербурге по производству вакцин от COVID осудили за взятку

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Маковский осужден на девять лет, заявили в Головинском суде Москвы
Маковский осужден на девять лет, заявили в Головинском суде Москвы Фото:

Исполняющий обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгений Маковский осужден на девять лет строгого режима за попытку получения взятки в 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.

«Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что Маковский осужден на девять лет в колонии строгого режима.

Головинский суд Москвы также отправил посредника в этом преступлении Игоря Рудыка в колонию особого режима на восемь лет. Маковский пытался получить взятку от гендиректора «Русбиофарм» за продление контракта на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл», заключили в суде.

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Исполняющий обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгений Маковский осужден на девять лет строгого режима за попытку получения взятки в 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Головинского районного суда Москвы. «Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что Маковский осужден на девять лет в колонии строгого режима. Головинский суд Москвы также отправил посредника в этом преступлении Игоря Рудыка в колонию особого режима на восемь лет. Маковский пытался получить взятку от гендиректора «Русбиофарм» за продление контракта на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл», заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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