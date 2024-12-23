Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в январе

Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в начале 2025 года
Президент РФ Владимир Путин планирует в январе 2025 года посетить зарубежные страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У Путина на январь запланированы зарубежные поездки», — заявил Песков в беседе с РИА Новости. Однако, куда именно направится российский лидер, он не уточнил.
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