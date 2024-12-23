Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в январе

Песков: у Путина на январь запланированы зарубежные поездки
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Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в начале 2025 года
Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в начале 2025 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин планирует в январе 2025 года посетить зарубежные страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У Путина на январь запланированы зарубежные поездки», — заявил Песков в беседе с РИА Новости. Однако, куда именно направится российский лидер, он не уточнил.

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Президент РФ Владимир Путин планирует в январе 2025 года посетить зарубежные страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «У Путина на январь запланированы зарубежные поездки», — заявил Песков в беседе с РИА Новости. Однако, куда именно направится российский лидер, он не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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