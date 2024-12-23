Песков не стал раскрывать детали обращения Путина к россиянам в Новый год

Владимир Путин готовит новогоднее обращение, уточнил Дмитрий Песков
Российский президент готовит традиционное новогоднее обращение к россиянам, однако Кремль не раскрывает его подробностей. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем. Однако вы можете быть уверены, что в новогоднюю ночь президент выступит с обращением и поздравит россиян в полночь», — уточнил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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