«Аэрофлот» начнет перевозить детей по выгодным ценам

«Аэрофлот» установил льготную скидку на первозку детей в 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэрофлот установил скидку на перелет детей от двух до 12-ти лет
Аэрофлот установил скидку на перелет детей от двух до 12-ти лет Фото:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку на первоз детей в размере 50%. Об этом рассказали в соответствующей пресс-службе. 

«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России», — уточнили представители компании в своем telegram-канале. Льготы начнут действовать на билеты, приобретенные с 1 января 2025 года. Скидка действует при покупке билета на самолет на ребенка в возрасте от двух до 12 лет. 

На днях сообщалось, что «Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на воздушные рейсы 2025-го года. Билеты такого типа также можно приобрести онлайн, отмечали в компании. 

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку на первоз детей в размере 50%. Об этом рассказали в соответствующей пресс-службе.  «Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России», — уточнили представители компании в своем telegram-канале. Льготы начнут действовать на билеты, приобретенные с 1 января 2025 года. Скидка действует при покупке билета на самолет на ребенка в возрасте от двух до 12 лет.  На днях сообщалось, что «Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на воздушные рейсы 2025-го года. Билеты такого типа также можно приобрести онлайн, отмечали в компании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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