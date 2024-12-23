«Аэрофлот» начнет перевозить детей по выгодным ценам

Российская авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку на первоз детей в размере 50%. Об этом рассказали в соответствующей пресс-службе.
«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России», — уточнили представители компании в своем telegram-канале. Льготы начнут действовать на билеты, приобретенные с 1 января 2025 года. Скидка действует при покупке билета на самолет на ребенка в возрасте от двух до 12 лет.
На днях сообщалось, что «Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на воздушные рейсы 2025-го года. Билеты такого типа также можно приобрести онлайн, отмечали в компании.
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