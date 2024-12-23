Слухи разводе Башара Асада, приезд Фицо на День Победы в России: о чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о разводе экс-главы Сирии Башара Асада с его женой Асма аль-Асад. Информация, распространяемая арабскими СМИ, не соответствует действительности. Что еще сказал представитель Кремля журналистам — в материале URA.RU.
Развод Асада
Песков опроверг слухи о разводе Асада с женой. «Нет, [информация] не соответствует [действительности]», — заявил представитель Кремля. Кроме того, он опроверг слухи об ограничении въезда в Москву и заморозке имущества Асада.
Обращение Путина к россиянам в Новый год
Президент России Владимир Путин уже занят подготовкой традиционного новогоднего обращения к россиянам, заявил Песков. Однако пресс-секретарь российского лидера не стал вдаваться в подробности и раскрывать содержание послания президента гражданам.
Пескову интересен мэр-участник СВО в Кировской области
Пресс-секретарь Путина заявил, что поинтересуется ситуацией участника спецоперации Никиты Горелова, который не так давно стал мэром города Сосновки Кировской области. Уточняется, что после назначения на должность, Горелова захотели с нее снять из-за разоблачения коррупции в местной власти. Кроме того, новоиспеченного мэра могут вновь отправить на фронт.
Путин и Фицо
Путин ждет Фицо на праздновании Дня Победы
Песков заявил, что Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве. Он также подчеркнул, что российский лидер готов встретить всех желающих, готовых разделить радость Дня Победы.
Недавние переговоры Путина и Фицо
Во время недавних переговоров с премьер-министром Словакии российский лидер поделился с Фицо своим мнением о текущей обстановке в зоне Специальной военной операции (СВО). Помимо конфликта на Украине, политики обсудили двустороннее сотрудничество.
Словакия и газ
В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас идут обсуждения возможности поставок газа в Словакию после 31 декабря. «Ну вот о том [о поставках газа] и ведется речь. Вы уже слышали заявление украинской стороны, <...> сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — уточнил представитель Кремля.
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