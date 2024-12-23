В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Фицо

Песков: Путин поделился с Фицо своим мнением о конфликте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роберт Фицо обсудил с Владимиром Путиным обстановку на Украине во время переговоров
Роберт Фицо обсудил с Владимиром Путиным обстановку на Украине во время переговоров Фото:

Российский президент Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поделился своим мнением о текущей обстановке в зоне СВО. Также представители стран обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«[Путину и Фицо] удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. <...> Президент России довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения в ходе СВО», — уточнил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, глава РФ и премьер Словакии в целом обсудили подробности текущей ситуации на Украине. 

Путин провел переговоры с Фицо накануне. Встреча проходила в закрытом формате. Западные политики неоднозначно отреагировали на визит премьера Словакии в Москву. Одни считают, что он предал свою же страну, другие, наоборот, отмечают, что он действует в интересах своих граждан. Сам Фицо аргументировал свой приезд отказом Украины о транзита нефти, передает 360.Ru.

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Российский президент Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поделился своим мнением о текущей обстановке в зоне СВО. Также представители стран обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «[Путину и Фицо] удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. <...> Президент России довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения в ходе СВО», — уточнил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, глава РФ и премьер Словакии в целом обсудили подробности текущей ситуации на Украине.  Путин провел переговоры с Фицо накануне. Встреча проходила в закрытом формате. Западные политики неоднозначно отреагировали на визит премьера Словакии в Москву. Одни считают, что он предал свою же страну, другие, наоборот, отмечают, что он действует в интересах своих граждан. Сам Фицо аргументировал свой приезд отказом Украины о транзита нефти, передает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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