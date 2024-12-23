Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп дословно процитировал российского лидера Владимира Путина, говоря о путях урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в американском издании Bloomberg.
«Трамп процитировал этот комментарий (Путина о готовности к встречи с новоизбранным главой США — прим. URA.RU) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в материале издания. Однако лидер Штатов не уточнил, когда подобрый разговор будет возможен.
Путин на «Прямой линии», которая проходила 19 декабря, заявлял, что готов к разговору с Трампом для решения украинского конфликта. «Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и к встрече, если он захочет этого», — сказал тогда Путин. Трамп же повторил данное высказывание на встрече с гражданами США.
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