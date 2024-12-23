ТАСС: ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

Бойцы ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников. Они пытались уехать из поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике.
«Они [иностранные наемники] пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде их догнали наши операторы БПЛА», — заявили в силовых структурах. Сообщение передает ТАСС.
Ранее, в ходе освобождения села Петровка в ДНР, российские военные обнаружили и освободили мирных жителей, удерживаемых в подвалах домов, где располагались украинские войска. Минобороны России опубликовало кадры успешного освобождения.
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